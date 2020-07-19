Долідзе знищив російського бійця коліном в голову

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 19 липня в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 172.

У останньому бою попереднього карда український грузин Роман Долідзе (7–0) завдав нищівної поразки росіянину Хадісу Ібрагімову (8–3). У кінцівці першого раунду у Романа пройшов коронний удар коліном у голову, і рефері зупинив поєдинок.

Для Долідзе це був дебютний бій у UFC, і відразу яскравий виступ. Здобута 7-ма перемога в професійній кар'єрі MMA, без поразок. Народившись в Батумі, багато років Роман тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.