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Центральний матч сезону Суперболу завершився нічиєю

Сьогодні 17:23 502 0
Центральний матч сезону Суперболу завершився нічиєю

Джерело - Чемпіон.

Скай і КМБ розійшлися миром в найголовнішому поєдинку року в чемпіонаті України з футболу 6х6. Лідери чемпіонату подарували своїм вболівальникам цілу гаму емоцій.

Поважні гості поєдинку — легендарні колишні гравці столичного Динамо Анатолій Дем’яненко та Анатолій Коньков — також не приховували свого захоплення якісною грою у виконанні обох команд та антуражем на трибунах.

Учора на Гідропарк Арені продемонстровано футбол 6х6 найвищого рівня, притаманний лише претендентам на золоті нагороди! Перший гол у матчі відбувся на дев’ятій хвилині зустрічі. Його, реалізувавши штрафний, провів скайовець Олександр Семенов — 1:0, гарматний ударом пробив стінку та воротаря Гладченко. Натомість будівельники підопічні Валентина Бондаря своїми першотаймовими спробами не скористалися. На перерву переможцями пішли біло голубі. 

Вони лідирували у поєдинку аж до середини другого тайму, аж поки будівельники зусиллями Ярослава Аксьонова, котрий опинився у потрібний час у потрібному місці, не провели м’яч у відповідь — 1:1

Вразила і тактична модель Бондаря, яку його підлеглі на протязі всього матчу реалізовували. КМБ грав на перемогу. На протязі всього матчу постійно замість воротаря виходив шостий полевий гравець. Спеціалісти одностайно надали статус MVP матчу будівельнику Юрію Щириці. Легкі та швидкі дії якого щоразу розганяли хвилі атаки жовто-синіх. Не менш яскраво та тактично відіграли і підлеглі Євгена Задорожного. Його ставка була на тотальну оборону та швидкі контратаки.

Не можливо не відмітити й уболівпльників КМБ. Дійсно то була справжня київська торсида та окраса всього вечора. Зізнаюсь, таку палку підтримку у виконанні прихильників КМБ мені довелося спостерігати вперше у цьому чемпіонаті! Це було щось неймовірне!

Фанати будівельників щиро дякували своїм гравцям після поєдинку, не дивлячись на те, що він завершився внічию і по великому рахунку цей результат КМБ не влаштовував. СКАЙ робить великий крок до статусу чемпіонів України з футболу 6х6 сезону 2019/20, для цього їм потрібно не програти в останіх двох матчах з командами Кло та Фітен.

Інші матчі Суперболу 16-го туру принесли такі результати:

Роза вітрів — Трансбуд — 1:3 (Варга, 35 — Голенков, 13, 22, Мельник, 27). 

Фітен — Поліція — 4:3 (Сімоненко, 9, Бойко, 18, у власні ворота, Лініченко, 29, Кутовий, 40 — Чекед, 6, Климчук, 11, Миколаюк, 34). 

Дніпро — Ковальська — 3:0 (Мельник, 17, Подус, 26, Кам’янецький, 28).

Кло — Домінос — 1:1 (Уруцький, 37 — Смоловик, 40).

Наступний передостанній тур 24 липня.

Павло Добрянський спеціально для Champion.com.ua

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