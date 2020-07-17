Збірна України з фрістайлу в кращому випадку поїде на три етапи Кубка світу та чемпіонат світу.

Про це заявив олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

"Міжнародна федерація опублікувала календар - там без змін. 7 етапів Кубка світу і чемпіонат світу в Китаї в кінці сезону. Погана ситуація з Кубком світу: 3 етапи, а далі будуть проводити росіяни. Туди ми теж не поїдемо. Виходить, що ми поїдемо на чемпіонат світу і в кращому випадку на 3 етапи. А вже починається заробіток очок, щоб отримати квоту на Олімпіаду", - сказав Абраменко.