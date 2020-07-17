 Анонс п’ятого туру КАПФ. Вирішальні матчі відбору і чи можлива зміна лідеру у Вищій лізі | Інше | Champion.com.ua
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Анонс п’ятого туру КАПФ. Вирішальні матчі відбору і чи можлива зміна лідеру у Вищій лізі

Сьогодні 12:55 99 0
Анонс п’ятого туру КАПФ. Вирішальні матчі відбору і чи можлива зміна лідеру у Вищій лізі

Джерело - Чемпіон.

Ну що, друзі, дочекалися останнього туру відбору, після якого команди розподіляться на Першу, Другу і Третю ліги.

Все вирішиться вже у найближчі вихідні, тому давайте подумає, що і як може скластися.

Група "С"

MAXteam поки що ставить рекорди за кількістю пропущених голів, отримавши у свої ворота вже 36 голів. Дачники, навпаки у минулому турі здобули першу перемогу, а Анатолій Яцечко оформив покер. Наразі Анатолій є найкращим бомбардиром своєї команди з шістьма забитими голами. У цього колективу є відмінна можливість закінчити відбір на мажорній ноті.

FC Dynamika і Viatec достроково гарантували собі місце в Першій Лізі, тому в очному протистоянні розіграють перше місце в групі. Хтось скаже, що матч нічого не вирішує, але знаючи амбіції цих колективів, впевнені, заруба буде неймовірна.

Якщо Sensum переграє АБіП, а Дачники програють MAXteam, то "адвокати" продовжать свої виступи в Другій Лізі. Але в цьому секстеті може бути і така ситуація, коли Sensum, АБіП та Дачники наберуть по шість залікових балів, тоді місце цих команд буде визначатися за додатковими показниками. І в першу чергу, по кількості очок набраних в матчах між собою.

Група Е

VIT-2 зіграє проти ЧШ-Академіка. Наразі VIT-2 йде у своєму секстеті зі стовідсотковими показниками, вигравши усі чотири свої двобої. Більше того, ця команда може похизуватися найкращим захистом в групі пропустивши лише 10 голів. Команда Олександра Шуфрича в дуже емоційному матчі поступилася BSC Aramis (5:10) і, власне кажучи, тепер заочно буде вести боротьбу з цим колективом за місце в Другій Лізі. В звітному протистоянні дуже цікаво поспостерігати за битвою лідерів обох команд: Марійко і Малімоном, які перебувають в шаленій формі.

Kyiv United і BudmonsteR зіграють в однозначно центральному матчі цієї групи, адже саме між собою вони розіграють другу путівку у Першу лігу! У "столичних" є перевага в два залікових бали, тому вони можуть дозволити собі програти, але лише в серії пенальті. Чи заб’є Шовкошитний свій 9-й гол в сезоні? Чи зможуть "столичні" знайти протидію карколомним ударам Заворотного? Буде дуже цікаво!

BSC Aramis, в свою чергу, зіграє проти МФА. Команда Міжнародного Фінансового Аудиту не зможе розраховувати на свого капітана Андрія Сусла, який пропустить матч через перебір жовтих карток. BSC Aramis здобув першу перемогу в попередньому турі і тепер може зачепитися за місце в Другій Лізі, але для цього потрібно лише вигравати.

Група D

Griffin-2 проти Check Point – чи це взагалі не центральний матч туру? Команда Олександра Савушкіна вважалася беззаперечним лідером в боротьбі за Першу Лігу, але ми, відверто кажучи, не очікували, що VPK-Fiteat так вистрелить.  Check Point неодмінно повинен перегравати підопічних Євгена Варениці, але також розраховувати і на те, що VPK-Fiteat втратить залікові бали з АіФ.ua. Наймолодший колектив на турнірі ще не виграв жодного матчу, тому ймовірність перемоги не дуже висока…

Так само важливим з точки зору подальшої боротьби буде гра між Unreal-Atrix і Lifecell, які розіграють місце в Другій Лізі. У обох колективів по три очки, тому іншого варіанту, як перемагати не має. Особливо чекаємо очну дуель між Рафаловським (забив три "Грифінам") та Рубанцем, який в минулому турі відзначився п’ять разів!

Група В

Просто фантастична розв’язка у боротьбі за Першу Лігу. Одразу три команди 2-Т, Метробуд і Domino’s Pizza мають по 9 очок. Більше того, 2-Т і Метробуд грають між собою у фінальному турі! Звичайно, найбільш комфортна ситуація зараз у підопічних Арановського, які просто повинні виграти свій матч і все: місце в Першій лізі гарантовано. Тим паче, у цього колективу на ходу зараз Дорохов, який оформив два хет-трики в двох матчах! І це ще не забувайте про Пухту, який загубився з наших радарів останні два тури. Інше питання, що переграти Rezult буде непросто, адже команда Юрія Акуленка ще може поборотися за місце в Другій лізі і, до того ж, є ще один цікавий момент. У складі Rezult в звітному сезоні відзначалися 9 різних гравців, тому небезпеки підопічним Арановського потрібно чекати майже від кожного.

NC Beachsoccer-Євроформат також може скористатися втратою очок від Rezult (якщо так буде, звичайно) і, перегравши Union-Dynamika, залетіти в другу лігу. Інше питання, що "динамічні", які програли усі матчів відбору, як мінімум, для себе захочуть трішки покращити становище і зробити усе, аби закінчити відбір на мажорній ноті.

Далі – Вища ліга!

В цьому дивізіоні поступово закінчується перше коло. Альтернатива, яка програла вже два матчі поспіль, зіграє проти NC Beachsoccer. Якщо NC Beachsoccer здобуде перемогу в основний час, а Сервіт поступиться "музикантам", то у цього колективу є можливість вийти на перше місце!

Сервіт, в свою чергу, протистоятиме "музикантам", які нарешті, хоча і в третьому турі, здобули таку бажану перемогу. Героями переможного протистояння стали легенди команди і пляжного футболу Києва загалом, Віталій Сидоренко і Валерій Директоренко (який оформив дубль). Сервіт в цьому сезоні ще не програвав, але хто знає, все буває перший раз.

Пресслужба КАПФ

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