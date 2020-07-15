Перша українка в UFC увійшла в команду Parimatch TEAM

Джерело - Чемпіон.

Боєць ММА Марина Мороз і Parimatch оголосили про початок співпраці. "Залізна леді", як називають Марину фанати UFC, буде брати участь в маркетингових активностях і заходах Parimatch.

Марина Мороз виступає в UFC вже п'ять років, за цей час вона встигла завоювати любов фанатів коштом своїх яскравих поєдинків. У своєму попередньому бою проти Майри Сілви українка встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів для дівчат в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі (139 за бій). При цьому Марина отримала серйозне розсічення, а незабаром після бою виклала фото з лікарні з прапором України.

Українка часто проводить спаринги з чоловіками і їй це подобається, оскільки хлопців Мороз може бити сильно і жорстко. Також Марина останнім часом приділяла багато часу боротьбі й найближчим часом постарається порадувати нас перемогою больовим прийомом.

"Не так давно в Parimatch Fight Academy проводив тренування для дітей легендарний боєць UFC Конор МакГрегор. А сьогодні ми представляємо нашій аудиторії Марину Мороз — першу українку в UFC. Parimatch завжди підтримує українських спортсменів і ми раді, що відтепер до нових перемог ми будемо крокувати разом. А приклад Марини обов'язково надихне інших і спонукатиме до занять спортом" — зазначив представник Parimatch Вадим Місюра.

"Дуже рада, що тепер до нових перемог я буду йти разом з Parimatch. Це команда справжніх професіоналів, яка працює тільки з кращими. І вони, і я заряджені перемагати, це нас об'єднує. Попереду багато амбітних планів і ми їх обов'язково реалізуємо!" — сказала Марина Мороз.

Наступний бій Марина проведе вже 5 вересня — її чекає 12-й номер жіночої найлегшої ваги американка Монтана Де Ла Роса.