Джерело - Чемпіон.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
Спортсмен отримав диплом бакалавра за спеціальністю "фізика".
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Бакалавр! 4 года учёбы в университете позади. Моментами было трудно и тяжело совмещать учёбу на факультете физики со спортом. Но, хорошее образование это очень важное вложение в жизни любого сознательного человека и спорт не повод, что бы не учиться! Спасибо факультету физики КНУ им. Т. Шевченка за эти годы! Всех кто закончил учёбу в этом году, поздравляю с получением диплома. We did it 🔥 #скелетонукраїни #ukraine #kyiv #education
Нагадаємо, Гераскевич побив три особисті рекорди на етапі Кубка світу.