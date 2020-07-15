 Збірні КАПФ. Від забивного Дорохова до нестаріючого Директоренка | Футзал | Champion.com.ua
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Збірні КАПФ. Від забивного Дорохова до нестаріючого Директоренка

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Збірні КАПФ. Від забивного Дорохова до нестаріючого Директоренка

Джерело - Чемпіон.

Як завжди у середу, пресслужба КАПФ визначає десятку ТОП-гравців нашого чемпіонату. Зазначимо, що вибір є суб’єктивним, але пильний погляд організаторів слідкує за всім, що відбувається в нашому чемпіонаті.

Збірна відбіркового раунду

Голкіпер: Петро Ясиновський, Viatec

Ну і що з того, що Ясиновський пропустив чотири голи від АбІП?! З іншого боку його доробок у перемогу Viatec (5:4) неможливо недооцінити! По-перше, коли справа йшла до серії пенальті, саме влучний удар Петра дозволив його команді забити, як виявилося, переможний м’яч, після чого він героїчно відбив стандарт від суперника, для якого це була остання можливість перевести гру в серію пенальті. Браво!

Дмитро Дорохов, Domino’s Pizza

Не включити Дмитра у збірну найкращих гравців туру було б справжнім злочином, як каже Віталій Кварцяний. Дорохов два тури поспіль забиває по три м’ячі, тому, як мінімум, за сукупністю він отримує право на те, аби опинитися в когорті найкращих. До того ж, разом з Максимом Пухтою він займає перше місце у переліку бомбардирів своєї команди – 6 голів.

Дмитро Каба, BSC Aramis

Капітанська пов’язка, яку Дмитро отримав за відсутністю дискваліфікованого Балажа Шимона, точно пішла йому на користь. По-перше, навіть коли його команда поступалася ЧША у рахунку, він намагався заспокоїти хлопців,  підтримати їх морально, а потім взяв і оформив хет-трик, зобувши разом з командою першу перемогу в сезоні!

Анатолій Яцечко, Дачники

Анатолій Анатолійович стає справжнім монстром в пляжному футболі Києва. В перших турах він відзначився дублем в одному матчі, але потім, мабуть, зрозумів, що два результативних удари це занадто мало, то ж в грі минулого туру відзначився одразу покером, що дозволило Дачникам здобути першу перемогу в сезоні!

Артур Рубанець, Lifecell

Lifecell, до речі, приєднався до когорти команд, які н минулих вихідних здобули свої перші звитяги в чемпіонаті. Пройти повз геройського матчу від Рубанця ми просто не могли, адже саме Артур став найрезультативнішим гравцем туру, оформивши пента-трик!

Бонус: Олександр Рафаловський, Unreal-Atrix

Чесно  - було б неправильно з нашого боку не внести у список найкращих Рафаловського. В протистоянні з Griffin-2, в якому його команда поступилася з рахунком 4:5, він став справжнім кошмаром для захисту суперника. Олександр постійно знаходив позицію для удару, відмінно відкривався під передачі партнерів, а також, що головне, оформив хет-трик!

Збірна Вищої Ліги

Голкіпер: Віталій Сидоренко, Artur Music

Сидооооооооренко! Саме так вигукували вболівальники на трибунах, які спостерігали за грою "музикантів" та Альтернативи. Віталій грав у воротах, як лев. Він буквально видряпував м’яч з-під ніг своїх опонентів, а його карколомні сейви з верхніх кутів – це щось неймовірне!

Іван Глуцький, Сервіт

Просто-таки машина по забиванню голів. Гра проти VIT складалася для Сервіту не дуже просто, адже "будівельники" поступалися з рахунком 0:3, але як тільки Глуцький, як казав наш колишній президент, "увімкнувся" у гру, почався камбек. У підсумку Глуцький оформив хет-трик, а його команда перемогла в додатковий час.

Валерій Директоренко, Artur Music

Це історія про те, коли за документами тобі 44, але за відчуттями максим 25. Директоренко став головним митцем і творцем першої перемогу своєї команди в сезоні Валерій оформив дубль у ворота Альтернативи, а "музиканти" перемогли з рахунком 3:2.

Максим Войток, VIT

Макс не зупиняється ні на мить. Войток в кожному турі робить просто-таки титанічну роботу для своєї команди. В протистоянні з Сервітом він зробив все що від нього залежало, оформивши дубль, але навіть цього не вистачило, аби здобути бодай один заліковий бал.

Андрій Пашко, Альтернатива

Не дивлячись на той факт, що Альтернатива поступилася у другому матчі поспіль, підопічні Миколи Костенка точно заслуговують на компліменти в свою адресу. Особливо нам запам’ятався Пашко: Андрій постійно був в епіцентрі подій, намагався якомога більше тероризувати захист суперника, а також відзначився забитим голом!

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