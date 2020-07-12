Нігерійський кошмар підтвердив клас

Джерело - Чемпіон.

В Абу-Дабі у головному поєдинку турніру UFC 251 зійшлися Камару Усман і Хорхе Масвідаль, замінивший на короткому повідомленні в чемпіонському бою Гілберта Бернса, який здав позитивний тест на коронавірус.

Чемпіонський бій не вийшов видовищним: нігерійський кошмар діяв надто академічно, не йшов у розмін в боксі і при можливості переводив бій в партер. Масвідаль відчував себе трохи не в своїй тарілці, але змінити хід бою йому було не по силам. Усман Камару, мабуть, був краще в кожному раунді.

Таким чином, Камару добув 12 поспіль перемогу в UFC і захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі.

Раншіе, росіянин переміг Алду і став чемпіоном в найлегшій вазі UFC.