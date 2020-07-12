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Волкановські вдруге переміг Холлоуея і зберіг пояс чемпіона світу

Сьогодні 08:55 882 0
Чемпіон переміг роздільним рішенням суддів
Волкановські вдруге переміг Холлоуея і зберіг пояс чемпіона світу
#Волкановскі

Джерело - Чемпіон.

В Абу-Дабі у спів-головному поєдинку турніру UFC 251 Олександр Волкановскі роздільним рішенням суддів у матчі-реванші переміг Макса Холлоуея в напівлегкій вазі.

Претендент виглядав краще на початку бою, забравши перші три раунди, але в кінцівці поєдинку Волкановскі зібрався, провів кілька тейкдаунів і пару раз щільно дістав Макса.

Після закінчення бою обидва суперники були впевнені у власній перемозі. Судді досить несподівано віддали перемогу чинному чемпіону - Александеру Волкановскі. 49:47, 49:47 проти 47:49 на користь чемпіона.

Раншіе, росіянин переміг Алду і став чемпіоном в найлегшій вазі UFC.

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