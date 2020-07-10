Саладуха: Маємо оперативно виправити законодавчі прогалини

Законопроект №3550 про спрощення передачі в оренду майна у сфері фізичної культури та спорту планується для розгляду в порядку денному позачергового засідання Верховної Ради на 14 липня.

Про це заявила депутат Ольга Саладуха.

"Разом з колегами нам вдалося домогтися, щоб важливий для спортивної спільноти документ [Законопроект №3550 про спрощення передачі в оренду майна у сфері фізичної культури та спорту] був розглянутий позачергово. Адже зараз парламент на чергових засіданнях розглядає законопроект про гральний бізнес, де передбачено понад 3 тисячі правок і процес довготривалий. У той час, як дуже важливо ухвалити рішення про спрощення правил оренди майна якомога швидше. Є сподівання на ухвалення законопроекту за основу та в цілому. Працюємо над цим.

Маємо оперативно виправити законодавчі прогалини. Адже з 1 лютого цього року набув чинності новий Закон України "Про оренду державного і комунального майна", де передбачені відповідні аукціони. Виключення, зокрема, передбачені для установ, організацій у сфері культури і мистецтв, закладів освіти всіх форм власності тощо. Але щодо спортивної галузі, то винятки не застосовуються і необхідно проходити повну процедуру аукціонів. На практиці це суттєво ускладнює роботу спортивних установ, підготовку спортсменів до змагань, створює додаткові витрати та бюрократичну тяганину.

Тому пропонуємо: надати право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону базам олімпійської та паралімпійської підготовки, спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим закладам освіти спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки та іншим закладам фізичної культури і спорту. Доповнивши новим відповідним абзацом ч.2 ст.15 вищезазначеного Закону.

Раніше ми ухвалили рішення на засіданні Комітету рекомендувати парламенту прийняти законопроект за основу", - зазначила Саладуха.