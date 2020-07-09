UFC і Parimatch продовжили співпрацю до 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний холдинг Parimatch і UFC продовжили угоду про співпрацю до кінця 2021 року. Таким чином, Parimatch і далі буде представлений офіційним партнером Ultimate Fighting Championship.

Сторони вже продемонстрували продуктивну співпрацю, бренд Parimatch був присутній в октагоні на 15 івентах (протягом співпраці). Ця підтримка збережеться на майбутніх заходах, в тому числі на найочікуваніших боях року. UFC – це справжні бійці, як в октагоні, так і в житті. І саме це об'єднує топ-промоушн з компанією Parimatch.

Співпраця брендів також відчувають на собі вболівальники, які отримують якісний контент, дізнаються останні новини з життя бійців і свіжу інформацію про майбутні серії боїв. Також ближче до фанатів стають справжні зірки UFC. У тому числі й найяскравіший приклад успіху в ММА Конор Макгрегор.

Саме він змінив обличчя сучасних змішаних єдиноборств, зробивши цей вид спорту ще більш яскравим і привабливим. Популярність UFC помітна і в тих країнах, де промоушн поки ще не проводив свої серії боїв. Це відзначає і сам Макгрегор. Завдяки Parimatch відомий ірландець відвідав минулого року Україну, розповів журналістам про свої плани в ММА і провів тренування з дітьми, тим самим зарядивши їх ще більшим бажанням займатися спортом. Макгрегор зазначив, що за той час, що він пробув в Києві, побачив безліч бордів зі своїм зображенням. Конор заявив, що це його сильно мотивує.

"Це партнерство відкрило нові можливості як для нас, так і для UFC. Популярність змішаних єдиноборств зростає і нам приємно, що ми активно беремо участь в цьому процесі. Особливо приємно, що ми відкриваємо світ ММА, для нових країн. Нова угода про співпрацю доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку і в майбутньому зможемо реалізувати ще безліч цікавих проектів, які будуть цікаві, в першу чергу, всім шанувальникам ММА", – зазначив СЕО Parimatch Сергій Портнов.

Сьогодні змішані єдиноборства також є зразком того, як необхідно вести маркетингову діяльність. Величезні доходи UFC приносять продаж платних трансляцій боїв, товари, пов'язані з ММА, розкуповуються фанатами, а ЗМІ охоче висвітлюють події, пов'язані з турнірами. Неймовірною популярністю користуються і бійці, їм часто пропонують солідні спонсорські контракти, а також вони розвивають власний бізнес за межами октагону.