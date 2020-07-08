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Корм'є: Не знаю, що буде з Хабібом після смерті батька

Сьогодні 22:55 101 0
Абдулманап займав важливе місце в житті бійця
Корм'є: Не знаю, що буде з Хабібом після смерті батька
#Корм'є, #Хабіб

Джерело - ESPN MMA.

Володарю титулу в легкій вазі Хабібу Нурмагомедову, котрий пережив смерть батька, буде складно у подальшій кар’єрі.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Корм’є.

"Дуже сумно, що Абдулманап Нурмагомедов помер. Я розмовляв з Хабібом 1 липня, за два дні до того, як його батько пішов з життя. Йому було дуже складно справлятися з ситуацією. Тренування допомагали йому відволіктися, але битися в подібних обставинах дуже складно.

З тих пір я з ним не спілкувався. Писав йому повідомлення зі словами підтримки. Дав йому зрозуміти, що він завжди може розраховувати на мою підтримку. Батько займав більшу частину в його житті, і я не знаю, на що він буде здатний після його смерті", - заявив Корм'є.

Раніше, колишній суперник Доскальчука Тагір Уланбеков знявся з бою через смерть батька Хабіба - Абдулманап Нурмагомедова.

Нагадаємо, Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька.

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