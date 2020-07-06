Гравець збірної України перейшов у російський клуб

Євген Буйненко буде виступати у Росії

Лівий напівсередній збірної України Євген Буйненко підписав контракт з російським клубом Пермські ведмеді.

Про це повідомляє handballfast.com.

У минулому сезоні українець закинув 15 м'ячів, граючи за угорську Орошхаза, і 8 в складі польського клубу Хробри. Також в кар'єрі 27-річного гравця були виступи за запорізький Мотор, саудівську Аль-Вехда і естонську Кехру.

Відзначимо, що Буйненко брав участь в чемпіонаті Європи з гандболу-2020 на складі збірної України.

Нагадаємо, Мотор отримав wild card і виступить у реформованій Лізі чемпіонів.