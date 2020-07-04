Чемпіонат України з футболу 6х6. Супербол. Результати матчів 14 туру

Джерело - Чемпіон.
Вчора, 03 липня, в центрі масового футболу міста Києва — Місті спорту — відбулися матчі 14 туру чемпіонату України з футболу 6х6 серед команд Суперболу.
Результати матчів:
Кло — Роза вітрів — 2:0 (Владислав Новіков, 21, 33).
Домінос — Ковальська — 2:1 (Андрій Назаров, 14, Микита Тменов, 20 — Олександр Рисенко, 20).
Трансбуд — Фітен — 3:1 (Максим Чеберяк, 4, Євгеній Саківський, 24, Сергій Козир, 26, у свої ворота — Сергій Козир, 16).
Скай — Дніпро — 3:1 (Олександр Семенов, 2, 24, Іван Кривошеєнко, 36 — Дмитро Подус, 17).
Матч Кмб — Поліція перенесено
Становище команд після 14 туру
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М’ячі
|
Очки
|
|
СКАЙ
|
14
|
13
|
1
|
0
|
43 - 10
|
40
|
2
|
13
|
10
|
2
|
1
|
38 - 12
|
32
|
3
|
14
|
8
|
3
|
3
|
25 - 14
|
27
|
4
|
14
|
7
|
1
|
6
|
20 - 25
|
22
|
5
|
14
|
5
|
2
|
7
|
24 - 26
|
17
|
6
|
14
|
5
|
2
|
7
|
29 - 31
|
17
|
7
|
14
|
4
|
3
|
7
|
19 - 29
|
15
|
8
|
14
|
4
|
2
|
8
|
23 - 29
|
14
|
9
|
14
|
3
|
3
|
8
|
24 - 28
|
12
|
10
|
13
|
0
|
1
|
12
|
7 - 48
|
1