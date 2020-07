Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор висловив співчуття Хабібу Нурмагомедову в зв'язку з смертю його батька Абдулманап.

Про це розповів сам боєць у Тwitter.

Актуально: У Москві помер батько Нурмагомедова

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.