Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька

Джерело - Чемпіон.
Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор висловив співчуття Хабібу Нурмагомедову в зв'язку з смертю його батька Абдулманап.
Про це розповів сам боєць у Тwitter.
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"Втрата батька, тренера і відданого прибічника спорту. Співчуваю, спочивай з миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написав Мак-Грегор.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020
Раніше, глава UFC відреагував на смерть батька Нурмагомедова.
Нагадаємо, озвучили причини смерті батька Нурмагомедова.