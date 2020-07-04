Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька

Мак-Грегор прокоментував смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Джерело - Чемпіон.

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор висловив співчуття Хабібу Нурмагомедову в зв'язку з смертю його батька Абдулманап.

Про це розповів сам боєць у Тwitter.

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"Втрата батька, тренера і відданого прибічника спорту. Співчуваю, спочивай з миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написав Мак-Грегор.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

Раніше, глава UFC відреагував на смерть батька Нурмагомедова.

Нагадаємо, озвучили причини смерті батька Нурмагомедова.