Українка вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed ​​Chess Championship

Джерело - ukrinform.ua.
Ексчемпіонка світу українська шахістка Анна Ушеніна стала фіналісткою другого етапу Гран-прі онлайн-турніру Women's Speed Chess Championship.
Про це повідомляє Укрінформ.
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У півфінальній зустрічі Ушеніна з рахунком 8:7 обіграла іранку Сарасадат Хадемальшарьєх,
За перемогу в турнірі Ушеніна посперечається з росіянкою Валентиною Гуніною, яка завдала поразки своїй співвітчизниці Катерині Лагно - 6,5:4,5.
Фінальний матч відбудеться 5 липня.
Нагадаємо, сестри Музичук залишились у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ.