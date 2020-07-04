Українка вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed ​​Chess Championship

Фінал відбудеться у неділю, 5 липня

Ексчемпіонка світу українська шахістка Анна Ушеніна стала фіналісткою другого етапу Гран-прі онлайн-турніру Women's Speed ​​Chess Championship.

Про це повідомляє Укрінформ.

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У півфінальній зустрічі Ушеніна з рахунком 8:7 обіграла іранку Сарасадат Хадемальшарьєх,

За перемогу в турнірі Ушеніна посперечається з росіянкою Валентиною Гуніною, яка завдала поразки своїй співвітчизниці Катерині Лагно - 6,5:4,5.

Фінальний матч відбудеться 5 липня.

Нагадаємо, сестри Музичук залишились у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ.