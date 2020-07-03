Фергюсон запропонував Гейджи провести бій-реванш

Боєць звернувся до свого минулого опонента

Джерело - Чемпіон.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон бажає провести поєдинок-реванш з американцем Джастіном Гейджи.

Про це заявив сам боєць.

"Спорт врятований, тому ти можеш виступати знову. Ти зараз поводишся так, як твій тренер говорив тобі не робити. Що ж, давай повторимо бій, тільки без трьох моїх партнерів, які тобі допомагали", - написав Фергюсон.

That was an awesome fight. Good win for @DustinPoirier and @danthehangman definitely deserves a seat at the big dog table. — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) June 28, 2020

Нагадаємо, що перший бій між Фергюсоном і Гетжі відбувся в травні в рамках турніру UFC 249. Тоді Джастін переміг співвітчизника технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Раніше повідомлялося, що Фергюсон кинув виклик ексчемпіону UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора.