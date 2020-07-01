 Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів | Гандбол | Champion.com.ua
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Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів
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Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:10 268 0
Запорізький клуб потрапив до групи B
Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів
#Мотор

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 1 липня, відбулося жеребкування групового раунду гандбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У ньому візьмуть участь 16 команд, розбитих на 2 групи.

Запорізький Мотор потрапив до групи B і дізнався своїх суперників. Ними стали: Барселона (Іспанія), Веспрем (Угорщина), Кіль (Німеччина), Ольборг (Данія), Нант (Франція), Цельє (Словенія), Загреб (Хорватія).

Матчі групового раунду ЛЧ пройдуть з 16 вересня 2020 року до 4 березня 2021 року. Ігровими днями будуть середа і четвер. По дві кращі команди вийдуть відразу до чвертьфіналу. Колективи, що зайняли з 3-го по 6-те місця в групах, проведуть додатковий раунд плей-оф за вихід до 1/4 фіналу.

Ліга чемпіонів ЄГФ 2020/21

Група A

Вардар (Північна Македонія)

ПСЖ (Франція)

Віве Кельце (Польща)

Порту (Португалія)

Пік Сегед (Угорщина)

Мєшков Брест (Білорусь)

Ельверум (Норвегія)

Фленсбург-Хандевітт (Німеччина)

Група B

Барселона, Іспанія)

Веспрем (Угорщина)

Кіль (Німеччина)

Ольборг (Данія)

Нант (Франція)

Мотор (Україна)

Целье (Словенія)

Загреб (Хорватія)

Раніше, Мотор достроково став чемпіоном України.

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