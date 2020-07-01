Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 1 липня, відбулося жеребкування групового раунду гандбольної Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У ньому візьмуть участь 16 команд, розбитих на 2 групи.
Запорізький Мотор потрапив до групи B і дізнався своїх суперників. Ними стали: Барселона (Іспанія), Веспрем (Угорщина), Кіль (Німеччина), Ольборг (Данія), Нант (Франція), Цельє (Словенія), Загреб (Хорватія).
Матчі групового раунду ЛЧ пройдуть з 16 вересня 2020 року до 4 березня 2021 року. Ігровими днями будуть середа і четвер. По дві кращі команди вийдуть відразу до чвертьфіналу. Колективи, що зайняли з 3-го по 6-те місця в групах, проведуть додатковий раунд плей-оф за вихід до 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів ЄГФ 2020/21
Група A
Вардар (Північна Македонія)
ПСЖ (Франція)
Віве Кельце (Польща)
Порту (Португалія)
Пік Сегед (Угорщина)
Мєшков Брест (Білорусь)
Ельверум (Норвегія)
Фленсбург-Хандевітт (Німеччина)
Група B
Барселона, Іспанія)
Веспрем (Угорщина)
Кіль (Німеччина)
Ольборг (Данія)
Нант (Франція)
Мотор (Україна)
Целье (Словенія)
Загреб (Хорватія)
Раніше, Мотор достроково став чемпіоном України.