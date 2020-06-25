Вадим Гутцайт прокоментував відкриття НСК Олімпійський

З 28 червня та до кінця вересня 2020 року НСК Олімпійський відкриває свою територію для всіх охочих займатися руховою активністю на свіжому повітрі.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Відкриття заплановано на святковий для України день - 28 червня, День молоді та День Конституції України. Відтоді і до кінця вересня кожен охочий може відвідати Олімпійський, обрати спорт до душі та провести час активно й з користю, ще й на свіжому повітрі. Я впевнений, що це надважлива ініціатива, адже пріоритетне завдання Міністерства молоді та спорту – зробити все, щоб наша нація була сильною та здоровою. Звичайно, ми всі розуміємо, що в Україні та в Києві зокрема діє карантин. І це означає, що дотримання усіх санітарних норм є обов’язковою умовою функціонування спортивного простору. Безпека кожного – це найголовніше завдання", - відзначив Гутцайт.

З 28 червня, всі охочі зможуть зіграти в баскетбол, волейбол, настільний теніс або спробувати вільне катання на роликах. Також будуть облаштовані зони для workout та армреслінгу.

Вільні тренування на території спортивного комплексу будуть доступні: у вихідні дні (з 08:00 до 20:00) та будні (крім днів проведення футбольних матчів).

Для тренування буде потрібний власний інвентар відповідно до виду спорту та засоби особистого захисту (маска, антисептик).

Нагадаємо, Гутцайт прогнозує 15-20 медалей для України на Олімпіаді в Токіо.