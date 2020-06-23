У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу

Джерело - sport.rayon.in.ua.
У Рівному підпалили автівку чемпіона світу з кікбоксингу Романа Кроля.
Про це повідомляє sport.rayon.in.ua.
Автомобіль BMW X5 був припаркований на автостоянці, де його підпалив невідомий.
Охоронець вчасно помітив вогонь, викликав пожежників та в результаті самотужки загасив пожежу. Відтак, вогонь пошкодив лише передню частину позашляховика.
Як з’ясувалось, легковик належить відомому спортсмену та тренеру Роману Кролю, чемпіону світу з кікбоксингу та чоловіку дворазової чемпіонки Європи з легкої атлетики Наталії Прищепи-Кроль.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг.