 У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу | Єдиноборства | Champion.com.ua
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У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу

Сьогодні 20:23 810 0
У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу
#Кроль

Джерело - sport.rayon.in.ua.

У Рівному підпалили автівку чемпіона світу з кікбоксингу Романа Кроля.

Про це повідомляє sport.rayon.in.ua.

Автомобіль BMW X5 був припаркований на автостоянці, де його підпалив невідомий.

Охоронець вчасно помітив вогонь, викликав пожежників та в результаті самотужки загасив пожежу. Відтак, вогонь пошкодив лише передню частину позашляховика.

Як з’ясувалось, легковик належить відомому спортсмену та тренеру Роману Кролю, чемпіону світу з кікбоксингу та чоловіку дворазової чемпіонки Європи з легкої атлетики Наталії Прищепи-Кроль.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг.

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