Президент UFC не включив Мак-Грегора у ТОП-4 найкращих бійців в історії

До четвірку найсильніших бійців у історії не належить ірландець Конор Мак-Грегор.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Коли ви говорите про чотирьох кращих, ви повинні вибрати Ройса Грейсі. Там повинна бути Аманда Нуньєс, найбільша жінка-боєць в історії. Ще двоє будуть важким вибором. Я повинен вибрати Джона Джонса. Хлопець ніколи не програвав. Четвертим номером став би Чак Лідделл. На той момент він був найбільшою зіркою в історії. Хоча вибрати між Чаком Лідделлом і Форрестом Гріффіном це майже підкидання монети", - сказав Вайт.