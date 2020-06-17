 Президент UFC не включив Мак-Грегора у ТОП-4 найкращих бійців в історії | ММА | Champion.com.ua
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Президент UFC не включив Мак-Грегора у ТОП-4 найкращих бійців в історії

Сьогодні 15:40 384 0
Вайт назвав четвірку найсильніших бійців
Президент UFC не включив Мак-Грегора у ТОП-4 найкращих бійців в історії
#Вайт, #Мак-Грегор

Джерело - Schmozone.

До четвірку найсильніших бійців у історії не належить ірландець Конор Мак-Грегор.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Коли ви говорите про чотирьох кращих, ви повинні вибрати Ройса Грейсі. Там повинна бути Аманда Нуньєс, найбільша жінка-боєць в історії. Ще двоє будуть важким вибором. Я повинен вибрати Джона Джонса. Хлопець ніколи не програвав. Четвертим номером став би Чак Лідделл. На той момент він був найбільшою зіркою в історії. Хоча вибрати між Чаком Лідделлом і Форрестом Гріффіном це майже підкидання монети", - сказав Вайт.

Найпопулярнішим бійцем UFC в світі є колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор.

Раніше, Фергюсон викликав на бій Мак-Грегора.

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