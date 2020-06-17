 На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів | ММА | Champion.com.ua
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На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів

Сьогодні 13:55 159 0
Шоу відбудеться у вересні на острові Пхукет
На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів
#Мернес, #ММА

Джерело - klitschko-brothers.com.

На турнірі ММА Мернеса і Можарова візьме участь щаслива володарка 13-го розміру грудей українка Міла Кузнєцова, а у рамках шоу в Октагон вийде пара трансгендерів.

Про це заявив організатор турніру з ММА Максим Мернес.

"Хлопці самі звернулися до нас з проханням включити їх в шоу. Спочатку був вкрай здивований цією пропозицією. Але в підсумку вирішив надати їм таку можливість. Розумію, що на пострадянському просторі до цього питання непросте ставлення. Але давайте подивимося на речі тверезо: в світі зараз 25 мільйонів трансгендерів, і нам це потрібно просто прийняти. Учасники турніру є представниками англомовного середовища, тому ми розраховуємо продати права на показ турніру провідним британським і американським телеканалам. Будемо вести переговори зі Sky Sports і ESPN.

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Разом з українцем Аскаром Можарова вже зареєстрували свою промоутерську компанію Universum Fighting Promotion, яка займеться організацією шоу і продажем медійних прав. Аскар буде поєднувати промоутерську діяльність зі спортивною кар'єрою і в рамках вересневого шоу проведе свій черговий бій. Повний склад учасників турніру плануємо сформувати до липня. Провести його плануємо 26 вересня. Але дата не остаточна, оскільки тут ми залежимо від зовнішніх факторів, включаючи ситуацію в світі і дозвіл місцевої влади проводити подібні шоу", - зазначив Мернес.

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