На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів

На турнірі ММА Мернеса і Можарова візьме участь щаслива володарка 13-го розміру грудей українка Міла Кузнєцова, а у рамках шоу в Октагон вийде пара трансгендерів.

Про це заявив організатор турніру з ММА Максим Мернес.

"Хлопці самі звернулися до нас з проханням включити їх в шоу. Спочатку був вкрай здивований цією пропозицією. Але в підсумку вирішив надати їм таку можливість. Розумію, що на пострадянському просторі до цього питання непросте ставлення. Але давайте подивимося на речі тверезо: в світі зараз 25 мільйонів трансгендерів, і нам це потрібно просто прийняти. Учасники турніру є представниками англомовного середовища, тому ми розраховуємо продати права на показ турніру провідним британським і американським телеканалам. Будемо вести переговори зі Sky Sports і ESPN.