Українська "молодіжка" зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи з волейболу

Молодіжна збірна України з волейболу U-20 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи.

Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

Через пандемії коронавірусу, кваліфікаційні змагання чемпіонатів Європи U17 та U19 серед жінок, а також U18 і U20 серед чоловіків були скасовані. Фінальні частини європейської першості пройдуть без відбору.

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Учасники турнірів будуть визначатися континентальними рейтингами. Команда України U20 посідає 10-е місце в своєму рейтингу і, відповідно, повинна потрапити в число 12 учасників чемпіонату Європи.

Також на турнірі, згідно з рейтингом, повинні виступити Чехія, Росія, Польща, Німеччина, Італія, Туреччина, Франція, Білорусь, Сербія, Голландія і Бельгія.

Нагадаємо, український волейболіст прийняв російське громадянство.