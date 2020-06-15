Кандидат у мери Токіо обіцяє скасувати Олімпійські ігри

Це трапиться у тому випадку, якщо він переможе на виборах

45-річний актор Таро Ямамото, який став кандидатом в губернатори Токіо, обіцяє скасувати заплановані на 2021 рік Олімпійські ігри.

Про це повідомляє english.kyodonews.net.

Вибори губернатора Токіо відбудуться 5 липня.

За словами Ямамото, крім скасування Олімпійських ігор він також пообіцяв виплатити всім жителям по 100 тисяч ієн ($ 934).

Відзначимо, що за опитуваннями, нинішній губернатор Юріко Коїке є головним фаворитом на виборах.

Раніше, МОК анулював результат збірної Росії на Іграх-2014.