Кандидат у мери Токіо обіцяє скасувати Олімпійські ігри

Джерело - xsport.ua.
45-річний актор Таро Ямамото, який став кандидатом в губернатори Токіо, обіцяє скасувати заплановані на 2021 рік Олімпійські ігри.
Про це повідомляє english.kyodonews.net.
Вибори губернатора Токіо відбудуться 5 липня.
За словами Ямамото, крім скасування Олімпійських ігор він також пообіцяв виплатити всім жителям по 100 тисяч ієн ($ 934).
Відзначимо, що за опитуваннями, нинішній губернатор Юріко Коїке є головним фаворитом на виборах.
Раніше, МОК анулював результат збірної Росії на Іграх-2014.