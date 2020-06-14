Глава UFC прокоментував інцидент зі стріляниною в Сан-Антоніо

Біля одного з барів Сан-Антоніо невідомий відкрив стрілянину з рушниці, в результаті чого постраждали вісім чоловік, серед яких п'ять жінок і троє чоловіків. Він представлявся бійцем UFC.

Президент UFC Дейна Вайт висловився про інцидент.

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"Сподіваюся, що це неправда. Але я постійно чую щось подібне. Знаєте, як багато сміливих хлопців ходять по цьому місту і представляються мною? Це разюче. Якщо я розповім вам деякі з цих історій, ви мені не повірите. Сподіваюся, справа в цьому ", - заявив Вайт.