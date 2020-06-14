Українка з 13-м розміром грудей Міла Кузнецова розповість, як буде готуватися до кар’єри в ММА

Джерело - Чемпіон.

Українська модель Міла Кузнєцова у рамках медіа-зустрічі, яка відбудеться в музеї Кличків (вул. Велика Васильківська, 55, НСК Олімпійський) у вівторок 16 червня зустрінеться з журналістами та розповість, в якому халаті може вийти на бій. А також продемонструє роботу на боксерській груші. Початок медіа-зустрічі о 12:00.

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Акредитація обов’язкова на пошту [email protected] до 20:00 15 червня. Довідки за телефоном 050 342 92 23 (Максим Розенко).