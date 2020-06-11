МОК може скоротити кількість учасників літньої Олімпіади

Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір скоротити кількість атлетів літніх Ігор-2024 у Парижі до 10,5 тисячі осіб.
Про це повідомляє пресслужба організації.
МОК також працює над тим, аби забезпечити участь рівної кількості чоловіків та жінок у всіх дисциплінах Олімпійських ігор, де це можливо.
Відзначається, що питання про включення чотирьох нових видів олімпійської програми (брейк-данс, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння) розглянуть на засіданні МОК у грудні 2020 року.
Нагадаємо, важку атлетику можуть виключити з програми Олімпійських ігор.