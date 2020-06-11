МОК може скоротити кількість учасників літньої Олімпіади

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір скоротити кількість атлетів літніх Ігор-2024 у Парижі до 10,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба організації.

МОК також працює над тим, аби забезпечити участь рівної кількості чоловіків та жінок у всіх дисциплінах Олімпійських ігор, де це можливо.

Відзначається, що питання про включення чотирьох нових видів олімпійської програми (брейк-данс, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння) розглянуть на засіданні МОК у грудні 2020 року.

Нагадаємо, важку атлетику можуть виключити з програми Олімпійських ігор.