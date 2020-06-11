Важку атлетику можуть виключити з програми Олімпійських ігор

МОК готовий піти на радикальні дії

Джерело - Reuters.

Важка атлетика через корупцію і допінгові скандали найближчим часом може втратити статус олімпійського виду спорту.

Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Ми глибоко стурбовані та шоковані цією доповіддю і масштабом відображених в ньому порушень в антидопінговій роботі і управлінні. Ми чітко дали зрозуміти, що в залежності від результатів висновків наглядової комісії IWF ми залишаємо за собою право на самі далекосяжні заходи, аж до можливого виключення важкої атлетики з програми Олімпійських ігор", - сказав Бах.

У січні 2020 року з'ясувалося, що президент Міжнародної федерації важкої атлетики Тамаш Аян міг бути причетний до корупції і приховування допінгу. Після опублікування цієї інформації Аян пішов у відставку.

Також Бах прокоментував результати дослідження Річарда Макларена, який з'ясував, що IWF приховала як мінімум 40 позитивних допінг-проб і допустила появу порушників на чемпіонаті світу.

Раніше, президент МОК заявив про загрозу повного скасування Олімпіади-2020.