 Хабібу не потрібен бій з Мак-Грегором заради 30 млн | ММА | Champion.com.ua
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Менеджер Нурмагомедова: Хабібу не потрібен бій з Мак-Грегором заради 30 млн

Сьогодні 22:31 597 0
Хабіб не дасть Конору ще один шанс
Менеджер Нурмагомедова: Хабібу не потрібен бій з Мак-Грегором заради 30 млн
#Нурмагомедов, #Мак-Грегор

Джерело - telegraf.

Менеджеру Хабіба Нурмагомедова не вийде переконати його битися з Конором Мак-Грегором.

Про це він нещодавно розповів.

"Новий бій Хабіба і Конора? У мого підопічного повно грошей. Йому не потрібні додаткові 20 або 30 мільйонів доларів. У мене не вийде переконати його битися з Мак-Грегором. Якщо говорити чесно, то я не думаю, що ми дамо шанс. Хабіб інший, для нього принципи важливіші, ніж фінансова складова", - сказав Алі Абдель-Азіз

Нагадаємо, Мак-Грегор завершив кар'єру в MMA.

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