Джерело - telegraf.
Менеджеру Хабіба Нурмагомедова не вийде переконати його битися з Конором Мак-Грегором.
Про це він нещодавно розповів.
"Новий бій Хабіба і Конора? У мого підопічного повно грошей. Йому не потрібні додаткові 20 або 30 мільйонів доларів. У мене не вийде переконати його битися з Мак-Грегором. Якщо говорити чесно, то я не думаю, що ми дамо шанс. Хабіб інший, для нього принципи важливіші, ніж фінансова складова", - сказав Алі Абдель-Азіз
Нагадаємо, Мак-Грегор завершив кар'єру в MMA.
Раніше у UFC назвали місцезнаходження Бійцівського острова.