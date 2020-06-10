Менеджеру Хабіба Нурмагомедова не вийде переконати його битися з Конором Мак-Грегором.

Про це він нещодавно розповів.

"Новий бій Хабіба і Конора? У мого підопічного повно грошей. Йому не потрібні додаткові 20 або 30 мільйонів доларів. У мене не вийде переконати його битися з Мак-Грегором. Якщо говорити чесно, то я не думаю, що ми дамо шанс. Хабіб інший, для нього принципи важливіші, ніж фінансова складова", - сказав Алі Абдель-Азіз