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У UFC назвали місцезнаходження Бійцівського острова

Сьогодні 21:31 467 0
На острові відбудеться чотири чемпіонати
У UFC назвали місцезнаходження Бійцівського острова
#UFC

Джерело - isport.ua.

Бійцівський острів UFC розміщений у столиці ОАЕ - Абу-Дабі на острові Яс.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

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Американський промоушен збирається провести чотири чемпіонати: номерний турнір UFC 251 (11 липня) і три турніри серії Fight Night (15 липня, 18 липня і 25 липня).

Дана зона включатиме в себе арену, де будуть проводитися поєдинки, готель, тренувальні зали і обідні приміщення.

Відзначимо, що саме в цьому місці Хабіб Нурмагомедов захистив титул чемпіона в легкій вазі в матчі проти Дастіна Пор’є.

Нагадаємо, Мак-Грегор завершив кар'єру в MMA.

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