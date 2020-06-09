У UFC назвали місцезнаходження Бійцівського острова

На острові відбудеться чотири чемпіонати

Бійцівський острів UFC розміщений у столиці ОАЕ - Абу-Дабі на острові Яс.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Важливо: Мак-Грегор пояснив своє рішення піти з ММА

Американський промоушен збирається провести чотири чемпіонати: номерний турнір UFC 251 (11 липня) і три турніри серії Fight Night (15 липня, 18 липня і 25 липня).

Дана зона включатиме в себе арену, де будуть проводитися поєдинки, готель, тренувальні зали і обідні приміщення.

Відзначимо, що саме в цьому місці Хабіб Нурмагомедов захистив титул чемпіона в легкій вазі в матчі проти Дастіна Пор’є.

Нагадаємо, Мак-Грегор завершив кар'єру в MMA.