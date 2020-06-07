Федерація легкої атлетики міста Києва звернулась до ФЛАУ

Джерело - ФЛАК.

Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді може відбутися 26-27 серпня 2020 року на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє ФЛАК.

Федерація легкої атлетики міста Києва звернулась до ФЛАУ.

ФЛАК зобов’язується провести перемовини з керівництвом НСК Олімпійський щодо надання стадіону на безоплатній основі або за мінімальним тарифом, розмістити учасників змагань в готелях, забезпечити змагання обладнанням та місцевими суддями.

У зв’язку з непростою епідеміологічною ситуацією в Україні та складною логістикою в регіонах, місто Київ та НСК Олімпійський є найбільш зручним місцем для проведення національного чемпіонату з легкої атлетики на найвищому організаційному рівні.

Нагадаємо, ФЛАУ застерегла українських атлетів від виступів і тренувань у країнах Близького Сходу.