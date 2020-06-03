Джерело - scu.org.uа.
Будь-які матчі з Росією неможливі в умовах російської агресії.
Про це заявили у Федерації шахів України.
"У зв’язку із запитами та коментарями зазначаємо, що позиція Федерації шахів України полягає в тому, що в умовах російської агресії та окупації української території проведення будь-яких "дружніх" матчів або турнірів з Росією є неприпустимим.
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ФШУ закликає членів федерації утриматись від будь-яких дій, які можуть цьому сприяти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй.