У Федерації шахів України прокоментували можливий матч із Росією

Будь-які матчі з Росією неможливі в умовах російської агресії.

Про це заявили у Федерації шахів України.

"У зв’язку із запитами та коментарями зазначаємо, що позиція Федерації шахів України полягає в тому, що в умовах російської агресії та окупації української території проведення будь-яких "дружніх" матчів або турнірів з Росією є неприпустимим.

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ФШУ закликає членів федерації утриматись від будь-яких дій, які можуть цьому сприяти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй.