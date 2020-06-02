Мотор може отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів

Три клбу можуть отримати додаткове місце у Лізі чемпіонів

Форум гандбольних клубів (FCH) звернувся до Європейської гандбольної федерації (EHF) з пропозицією надати по два місця в розіграші Ліги чемпіонів-2020/21 не більше ніж трьом країнам.

Про це повідомляє Prosport.ro.

Якщо EHF підтримає пропозицію FCH, то у польської Вісли і португальського Спортінга не буде шансів отримати "вайлд кард".

У цьому випадку основна боротьба за додаткові місця в Лізі чемпіонів розгорнеться між запорізьким Мотором, БГК імені Мєшкова з Білорусі, румунським Динамо (Бухарест) і норвезьким Ельверумом.

Нагадаємо, Мотор підсилився гравцем збірної Білорусі.