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Віце-чемпіон Європи врятував двох дітей з палаючої замкненої машини

Сьогодні 16:10 354 0
Тренер з академічного веслування Маркелов проявив героїзм
Віце-чемпіон Європи врятував двох дітей з палаючої замкненої машини
#Маркелов

Джерело - sport.ua.

Тренер з академічного веслування, призер чемпіонатів світу Денис Маркелов врятував двох дітей з палаючого замкненого автомобіля в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Євроспорт.

20 травня Маркелов побачив на парковці торгового центру палаючий автомобіль. Він підбіг до іномарки і побачив в салоні замкненої машини двох дітей. Денис вдарив по склу ліктем, але не пробив його, тоді підбігла дівчина і принесла йому вогнегасник. Спортсмен виніс одне з бічних вікон і витягнув з авто шестирічного хлопчика і восьмирічну дівчинку.

Очевидці розповіли: "Коли мати двох дітей повернулася з магазину – брат з сестрою вже були в безпеці. Вони не встигли злякатися, не плакали і навіть не поранилися осколками скла. Пожежники гасили машину близько півгодини".

Через 8 днів після події Маркелову вручили подяку міського Комітету з фізкультури і спорту та комплект спортивного екіпірування. Денис Маркелов – переможець першості світу серед юнаків 1998, бронзовий призер ЧС-1999 і ЧС-2003, призер етапів Кубків світу, срібний призер ЧЄ-2008.

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.

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