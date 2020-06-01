Попович та Стаховський приєдналися до акції Стань кумиром

Джерело - Чемпіон.

Легенда українського велоспорту, найкращий молодий гонщик Тур де Франс-2005, а зараз спортивний директор американської команди Світового туру Трек-Сегафредо Ярослав Попович та багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховский приєдналися до акції #Станькумиром, яка триватиме з 1 до 3 червня.

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, які проходять лікування від раку в лікарні Охматдит. В акції також беруть участь гравці київського Динамо Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан.

Коли багато людей об’єднуються заради маленьких життів — стається щось неймовірне, - рахує Ярослав Попович. - До Міжнародного Дня захисту дітей ми всі об’єднуємося заради маленьких онкопацієнтів. У цей час будь-хто можете стати кумиром для багатьох зірок, замовивши в них відеопривітання або автограф на сайті Payphone X. Разом ми подаруємо щасливі миті дитинства!

Спеціально до Дня захисту дітей ми разом із платформою Payphone X і фондом Таблеточки приготували дещо особливе, по-дитячому щире і добре, - розповів Сергій Стаховський. - Адже Міжнародний день захисту дітей — ідеальний привід згадати дитинство, відкрити серця і допомогти тим, хто цього потребує.

Payphone X — платформа для особистого спілкування зірок із шанувальниками. Стежте за анонсами ваших улюблених зірок та долучайтеся до допомоги дітям!

Нагадаємо, також до акції приєдналося київське Динамо.