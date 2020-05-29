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Мак-Грегор може зустрітися з переможцем бою Хабіб - Гейджи

Сьогодні 11:51 164 0
Ірландець з росіянином вже зустрічалися у жовтні 2018 року
Мак-Грегор може зустрітися з переможцем бою Хабіб - Гейджи
#Мак-Грегор, #Гейджи, #Хабіб

Джерело - championat.com.

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор може провести бій з переможцем пари Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гейджи.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, Нурмагомедов повинен був битися з Тоні Фергюсоном на турнірі UFC 249, але не зміг вилетіти з Росії через карантин, і його замінили на Джастіна Гейджи. Гейджи переміг Фергюсона, і очікується, що у вересні він побореться за пояс з Нурмагомедова.

Нурмагомедов переміг Мак-Грегора в поєдинку, який відбувся в жовтні 2018 року. 31-річний Конор неодноразово заявляв, що бажає провести реванш, але його ровесник Хабіб щоразу відповідав, що в такому поєдинку не буде спортивного інтересу.

Протягом професійної кар'єри Мак-Грегор вже встиг провести поєдинки в напівлегкій, легкому і напівсередній вазі. Попередній бій він провів в напівсередньому дивізіоні, нокаутувавши Дональда Серроне.

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