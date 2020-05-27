Журналістів можуть допустити на спортивні події - МОЗ

Максим Степанов прокоментував допуск журналістів на спортивні події

Журналісти можуть бути присутніми на спортивних подіях, але за певних умов.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Усе можливо з дозволом МОЗ - з дотриманням, з обов’язковим виконанням тих рекомендацій у затверджених документах, які видає МОЗ щодо протиепідемічних заходів", - відзначив Степанов.

Міністр вважає можливим, щоби медіа, дотримуючи індивідуальних засобів безпеки та соціальної дистанції виконували свою роботу, висвітлюючи подію. Мова йде не про представників каналу-транслятора, а про решту спортивних медіа, по роботі яких пандемія завдала не меншого удару, ніж по самому спорту.

Очікується, що на стадіон журналісти потраплятимуть через окремий медіа-вхід, не перетинаючись з учасниками матчу.

Раніше, МОЗ дозволило відновити чемпіонат України.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.