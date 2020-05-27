Українець номінований на включення до символічної збірної Ліги чемпіонів

Напередодні стартувало голосування, яке буде до 11 червня

Лівий напівсередній збірної України, який захищає кольори македонського Єврофарму, Владислав Остроушко номінований на включення до символічної збірної Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Серед претендентів і білоруський розігруючий Мотора Борис Пухівський, який протягом усього групового етапу демонстрував яскраву гру.

Напередодні стартувало голосування, яке буде до 11 червня, коли і визначиться символічна збірна Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

Раніше, чемпіонат України з гандболу достроково завершений через пандемію коронавірусу.