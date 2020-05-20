Зірковий реслер загинув, рятуючи свого сина на пляжі у Каліфорнії

Гаспард потрапив у сильну течію, після чого спортсмена шукали три дні

Зірковий реслер Шад Гаспард загинув, рятуючи свого сина в США. 17 травня Шад та його син потрапили в сильну розривну течію на пляжі у Каліфорнії.

Про це повідомляє TMZ.

Спортсмен стрибнув у воду, щоб допомогти синові, але ситуація вийшла з-під контролю.

Рятувальникам вдалося витягнути сина з води, але Шада накрило ще однією хвилею, після чого він зник безвісти. Поліція Лос-Анджелеса кілька днів вела пошуки Шада, але його місце розташування так і не вдавалося встановити.

Тіло Шада Гаспард, що виступав у рестлінгу WWE і знімався у фільмах, було знайдено рятувальниками Лос-Анджелеса 20 травня приблизно о 16:00 за місцевим часом. Як і передбачалося, Шад потонув. Багато спортсменів з США висловили свої співчуття.

Раніше, відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля.