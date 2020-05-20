Володимир Зеленський прокоментував будівництво спортивних комплексів

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво спортивних комплексів у кожній області України.

Про це розповів сам глава держави під час пресконференції.

"Що стосується великого будівництва. Щоб не забути. Ми почали проєкт із Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики. Ми побудуємо 25 спортивних комплексів, для кожної області. У цьому році повинні бути представлені проєкти.

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Дуже важливо розвивати спорт в нашій країні. Дуже хотілося б, якщо це можливо відповідно до законодавства, щоб ми назвали стадіони і великі спортивні майданчики на честь сучасних спортивних легенд, а не тих, які вже пішли", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Редкач закликав подякувати Зеленському.