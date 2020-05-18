Беленюк: Кожне висловлювання спортсмена може бути використано проти його країни

Борець, ймовірно, розкритикував риторику Усика

Кожен спортсмен, тим більше той, який прославляє Україну і відомий на весь світ, повинен розуміти, що він публічна особа.

Про це заявив борець і народний депутат України Жан Беленюк.

"Єдине, що я хочу сказати, так це те, що кожен спортсмен, тим більше той, який прославляє Україну і відомий на весь світ, повинен розуміти, що він публічна особа. Я зараз не адресую це комусь конкретному. Але потрібно розуміти, що кожне висловлювання спортсмена може бути використано проти його країни, яка допомогла стати тим, ким він є на цей час. Якщо ти справжній патріот, то повинен думати, як твої слова можуть позначитися на твоїй країні в разі несприятливого розвитку подій. Тим спортсменам, яких дійсно цікавить політика, я рекомендую читати більше книжок, спілкуватися з розумними людьми, критично сприймати інформацію, яка нас оточує. Це потрібно, щоб відстоювати свою точку зору більш-менш професійно. Взагалі, всім видатним українським спортсменам раджу, в першу чергу, займатися спортом і прославляти нашу країну. А політика нікуди не дінеться", - зазначив Беленюк.

Раніше екснардеп України Ірина Фаріон висловила велике обурення, що "істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявила, що він Алєксандр, а не Олександр".