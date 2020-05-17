Український олімпійський чемпіон: Пропонували переїхати у Росію, але не зрослося, і слава Богу

Український фристайліст Олександр Абраменко, переможець Олімпійських ігор 2018, міг змінити громадянство на російське.

Про це заявив сам спортсмен.

"Пропозиція була ще перед Олімпіадою у Ванкувері. У 2009 році отримав пропозицію змінити громадянство і переїхати виступати за Росію. Ну, тому що, як не крути, в Росії набагато більше виділяється грошей, там набагато відповідальніше підходять до розвитку, до цього всього. Умови у них набагато кращі.

Але не зрослося, і, я вважаю, слава Богу. Думка така: виграти Олімпійські ігри - це досягнення нереальне, емоційне. Але виграти золото Олімпіади для своєї країни - це відразу ж на 10 множиться. Це в 100 разів крутіше. Тому й залишився.

Але, на жаль, є приклади. Припустимо, білоруські спортсмени Антон Кушнір і Алла Цупер (переможці ОІ-2014) - це українські спортсмени, які раніше переїхали тренуватися до Білорусі, тому що там кращі умови. Ну і там для олімпійських чемпіонів побудували просто грандіозний комплекс. Всі, хто приїжджає в цей комплекс, просто шоковані", - зазначив Абраменко.