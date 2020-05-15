 Андрій Кунцевич: У пляжному футболі вся надія на цьогорічні вибори | Інше | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія зіграє проти Шальке, Уніон прийме Баварію: розклад матчів 26 туру Бундесліги
Сьогодні 09:31 889
Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи
Сьогодні 15:39 291
Бурсак: Грицай неадекватний якийсь
Сьогодні 12:38 2232
АЕК запропонує Чигринському новий контракт
Вчора 22:46 1174
Сьомін покинув Локомотив
Вчора 20:14 2346
Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу
Вчора 19:14 6317 13
В УПЛ назвали умови відновлення чемпіонату
Вчора 17:29 2095
Ковалець став новим головним тренером Чорноморця
Вчора 16:43 3096
Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій
Вчора 15:09 4303 1
Колишній гравець збірної України: У Москві в мене найближчі друзі
Вчора 14:08 8063
Блоги
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 4105 3
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 369
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1323
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 621
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
Вчора 15:24 2075
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Вчора 12:55 1405
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Вчора 10:02 1817
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
13.05.2020 17:50 1609 3
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2020 15:59 2141
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
13.05.2020 15:02 1108
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
13.05.2020 12:13 3442
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2020 08:48 3355
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 3333
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1902
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном… Valeriy Ruchka
12.05.2020 13:09 3530 12
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:16 Пряма трансляція Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 1592
17:14 Футбол Галатасарай призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу 83
16:55 Футбол Гравці Карпат змогли здати тести на коронавірус 241
16:44 Футбол Тете у розширеному списку покупок Манчестер Юнайтед 271
16:28 Футбол Брюгге хоче знизити ціну на Соболя 331
16:12 Футбол Ібрагімович здав два тести на коронавірус 360
15:55 Пряма трансляція Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 157
15:55 Футбол Шахтар зацікавився бразильським півзахисником 668
15:39 RunNews Дмитренко став бронзовим призером чемпіонату Європи 291
15:27 Футбол Клуб Хацкевича вийшов у російську Прем'єр-Лігу 1199
15:12 Волейбол Давайте повернемо Львів до Польщі - тренер 961 1
14:55 Футбол Байєр хоче продати колишнього захисника Динамо 1232
14:41 Бокс Грицай: В Усика шансів немає 3084 3
14:19 Футбол Минай хоче взяти Коноплянку в оренду 2153 3
14:12 Інше Андрій Кунцевич: У пляжному футболі вся надія на цьогорічні вибори 1096
14:02 Футбол Чемпіонат Росії відновиться з 21-го червня 1030
13:45 Футбол Гусєв згадав, як бив пенальті в матчі проти Швейцарії 1399
13:23 Бокс Грицай вирішив пропіаритися на імені Усика - Бурсак 1389
13:09 Пряма трансляція Уніон Берлін - Баварія: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 324
13:04 Волейбол Український клуб з наступного сезону хоче виступати у чемпіонаті Польщі 2887
12:53 Футбол Відомий спортивний юрист балотуватиметься на посаду президента УПЛ 1437
12:38 Бокс Бурсак: Грицай неадекватний якийсь 2232
12:29 Пряма трансляція Айнтрахт - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 299
12:13 Футбол Денисов: Вацко перестав цінувати те, що має 1553
12:11 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Фрайбург: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 532

Андрій Кунцевич: У пляжному футболі вся надія на цьогорічні вибори

Сьогодні 14:12 1096 0
Андрій Кунцевич: У пляжному футболі вся надія на цьогорічні вибори

Джерело - Чемпіон.

Віце-президент Асоціації пляжного футболу України Андрій Кунцевич прокоментував дивну ситуацію у цьому виді спорту, в якому керівництво організації дистанціювалося від справ і не виходить на зв’язок. Нагадаємо, що збірна України з пляжного футболу у 2016 році стала чемпіоном Європи, але потім про цю команду просто-напросто забули.

– Андрію, доброго дня! Проясніть, будь ласка, ситуацію навколо пляжного футболу. Немає жодної офіційної інформації від Асоціації пляжного футболу України щодо сезону 2020 року з урахуванням сьогодення, а згідно календарю вже наступного тижня мав би відбутись розіграш Суперкубку України.

– Вітаю! Насправді мені самому дивно, що до сих пір немає жодної інформації від керівництва АПФУ щодо сезону 2020 року у зв’язку з карантином в нашій країни та пандемії у світі. Хоча з іншого боку нічого дивного. Це рівень менеджменту нинішньої АПФУ.

 Але ж Ви і є менеджмент АПФУ…

 На сьогоднішній момент я є одним з віце-президентів АПФУ. І так, з 2007 року є виконавчим директором АПФУ, що передбачає вести всю оперативну діяльність.  Але, починаючи з минулого року, пляжний футбол почали потрошки "ховати". І, чесно кажучи,  в мене серце болить бачити, що відбувається з пляжним футболом в Україні.  

 І все одно, можете хоча б спрогнозувати, що буде  з пляжним футболом в Україні цього  року?

 Для початку, мало б відбутись засідання Виконавчого комітету АПФУ, де б мали обговорити питання щодо зміни календарю, зміни бюджету і так далі. Але в 2020 році не відбулось жодного засідання. Жодного! Може десь воно на папері і є, але мене як члена Виконкому ніхто туди не запрошував, а відповідно  якщо засідання і відбулося – є нелегітимним. Друге, думаю Суперкубок не відбудеться у передбаченні терміни. Зрозуміло чому. Питання чи відбудеться взагалі чи відбудеться в інші терміни – це питання до вищого керівництва. Я не знаю. Чемпіонат України серед чоловіків мав пройти в серпні місяці. Сподіваюсь, що карантин до цього моменту закінчиться. І беручи до уваги, що міжнародний календар передбачає початок змагань тільки з вересня, можливі і тут зміни. Але все це "вода". Ніхто нічого не знає. АПФУ зараз не працює. Навіть річний  звіт діяльності не можуть подати до УАФ.

 Який бачите вихід з ситуації?

 Слава богу, що вихід є. Особисто  зараз ретельно працюю над цим питанням. Згідно статуту АПФУ цієї осені мають відбутись звітно-виборчі Загальні збори АПФУ, де піднімуться всі болючі питання пов’язані з критичним станом нинішньої АПФУ. Про Загальні збори знають і їх чекають всі індивідуальні і колективні члени АПФУ, про них знає керівництво УАФ і Міністерства Молоді та Спорту і саме головне про них говорить Закон України про діяльність громадських організацій. Головне питання зараз організувати Загальні Збори до початку активного сезону, щоб врятувати ситуацію і з цього приводу також проведена робота з юристами та УАФ.

 Позитивні моменти є в Українському пляжному футболі?

Погано, що кожен з суб’єктів в пляжному футболі працює сам по собі. Команди починають тренуватись, не знаючи про загальну картину щодо сезону, багато місць заявляють, що в них є домовленості з керівництвом УАФ або АПФУ про проведення змагань в тому або іншому  місці, збірна України – це взагалі нонсенс. Взяти і втопити команду – Чемпіонів Європи за три роки. Книжку можна написати.

Про позитивні моменти можу відзначити появу нової сили в пляжному футболі з міста Бердянськ. І команда і місто зацікавленні в стрімкому розвитку. Також з позитивного, велике бажання з’явитись на пляжно-футбольній мапі України міста Скадовськ із сучасною базою для пляжних видів спорту. Пляжний футбол зараз може скористатись важкою ситуацією в світі спорту і почати свій, ще більш стрімкий, шлях розвитку. Україна теж має підтримати цей шлях і запропонувати свої можливості для розвитку пляжного футболу як українського так і світового. Все ж таки ми не остання країна в цьому виді спорту. Але для цього треба з "кишенькової" організації зробити справжню всеукраїнську організацію, де у всіх будуть рівні права та можливості.

Коментарі ()