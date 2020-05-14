40-річний Тейшера зламав Сміту ніс і вибив кілька зубів

Ветеран здобув яскраву перемогу над фаворитом

Колишній претендент на титул UFC в напівважкій вазі Ентоні Сміт 14 травня поступився технічним нокаутом Гловеру Тейшері і отримав серйозні травми.

Про це повідомляє MMAJunkie.com.

40-річний Гловер з середини бою домінував над 31-річним суперником. Під час поєдинку Сміт втратив кілька зубів і зламав ніс. Його доставили в лікарню.

Відзначимо, що 40-річний Тейшера здобув четверту перемогу поспіль.

Раніше, боєць UFC накинувся на суперника через скасування їх бою на UFC Fight Night 171.