 Боєць накинувся на суперника через скасування їх бою на UFC Fight Night 171. ВІДЕО | ММА | Champion.com.ua
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Боєць накинувся на суперника через скасування їх бою на UFC Fight Night 171

Сьогодні 06:47 794 0
Для Ветторі це вже другий скасований бій за два місяці
Боєць накинувся на суперника через скасування їх бою на UFC Fight Night 171
#UFC

Джерело - Чемпіон.

Італійський боєць Марвін Ветторі накинувся на свого суперника Карла Роберсона через скасування їх бою в рамках турніру UFC Fight Night 171 у Джексонвіллі (США).

Про це повідомляє Matteo Capodaglio.

UFC оголосила про скасування бою з причини поганого самопочуття американця, зганяти вагу перед поєдинком. Ветторі розлютився, через те, що це вже його другий скасований бій за два місяці. Марвін підкараулив Роберсона, коли той виходив з готелю, але бійки вдалося уникнути зусиллями охоронця, який відтягнув Ветторі від опонента.

 
 
 
 
 
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Marvin just met Karl Roberson as he was leaving the hotel. He “kept that same energy”. #ufcjacksonville

Допис, поширений Matteo Capodaglio 🇮🇹 (@drcapodaglio)

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