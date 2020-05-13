Гейджи знищить Нурмагомедова у стійці - тренер Фергюсона

Тимчасовий чемпіон UFC Джастін Гейджи у бою проти Хабіба Нурмагомедова має шанси на перемогу.

Про це розповів тренер Тоні Фергюсона Рашад Холлоуей.

"Складний бій. Хабіб показав хороші навички в стійці в бою з Конором Мак-Грегором. Але Джастін Гетжи просто на іншому рівні по частині ударних навичок. Він добре боксує. Ті бійці, які приділяють особливу увагу боксу, особливо виділяються в стійці.

Джастін багато уваги приділяє техніці боксу. У цьому він набагато кращий за Хабіба. А це сильно обмежує шанси на тейкдаун. Але водночас Хабіб проробляє неймовірну роботу з переводу в партер.

У стійці Джастін його вб'є. У партері Джастін не представляє загрози Хабібу, тому в загальному я даю їм шанси 50 на 50", - вважає Холлоуей.