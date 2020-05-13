Джерело - espn.com.
У штаті США Арізона з 16 травня знову можна буде проводити спортивні заходи.
Про це повідомив губернатор штату Даг Дусі.
Професійні ліги, включаючи НБА, НХЛ, НФЛ І MLB, зможуть відновити активність в Арізоні з суботи, але без глядачів на трибунах.
Дусі вже обговорював ситуацію з керівниками деяких з цих ліг.
У США поступово знімають введені через коронавірус обмеження.
Раніше, у НБА назвала міста, в яких можуть відбутися матчі плей-оф.
Нагадаємо, команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази.