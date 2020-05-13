Олександр Усик має записати схоже з попередніми звернення до Путіна, попередній текст якого борець Богдан Грицай навіть зачитав.

Про це заявив сам борець.

"Тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Я буду грати за правилами боротьби, а ти як професійний боксер спробуй перемогти мене за правилами боксу.

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Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я тебе теж обійму – як борець боксера. У бійцівській клітці", - зазначив Грицай.