Джерело - Главком.
Олександр Усик має записати схоже з попередніми звернення до Путіна, попередній текст якого борець Богдан Грицай навіть зачитав.
Про це заявив сам борець.
"Тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Я буду грати за правилами боротьби, а ти як професійний боксер спробуй перемогти мене за правилами боксу.
Актуально: Усик відповів на виклик українського борця
Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я тебе теж обійму – як борець боксера. У бійцівській клітці", - зазначив Грицай.
Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октаґон, клітку, в якій проводяться бої без правил.
Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.