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Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком

Сьогодні 13:51 912 0
Відповів Богдан на бажання Усика проводити бій за правилами боксу
Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком
#Грицай, #Усик

Джерело - Главком.

Олександр Усик має записати схоже з попередніми звернення до Путіна, попередній текст якого борець Богдан Грицай навіть зачитав.

Про це заявив сам борець.

"Тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Я буду грати за правилами боротьби, а ти як професійний боксер спробуй перемогти мене за правилами боксу.

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Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я тебе теж обійму – як борець боксера. У бійцівській клітці", - зазначив Грицай.

Цікаво, що команда Грицая вже спорудила в олімпійському коледжі імені Івана Піддубного октаґон, клітку, в якій проводяться бої без правил.

Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.

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