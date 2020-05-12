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Український телеканал готовий транслювати бій Усик – Грицай

Сьогодні 19:11 708 0
Український телеканал зацікавився протистоянням між Усиком та Грицаєм
Український телеканал готовий транслювати бій Усик – Грицай
#Усик, #Грицай

Джерело - xsport.ua.

Український телеканал Хsport готовий організувати трансляцію потенційного бою між борцем Богданом Грицаєм та боксером Олександром Усиком.

Про це розповів генеральний продюсер телеканалу Дмитро Лазуткін.

"У своєму ефірі ми приділяємо величезну увагу різних видів єдиноборств. Безумовно, ми готові показувати протистояння спортсменів, що представляють інтерес для широкої аудиторії. Ні для кого не секрет, що бої "зірок" боксу проти майстрів змішаних бойових мистецтв приковують увагу багатомільйонної аудиторії. 

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Сподіваюся, промоутери Усика і Грицая зможуть домовитися між собою і всі спірні питання атлети вирішать в рамках спортивного протистояння. В такому випадку, ми з радістю надамо всі наші платформи для того, щоб охопити максимальну кількість глядачів", - заявив Лазуткін.

Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.

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