Етап Діамантової ліги скасували через коронавірус

Черговий турнір постраждав через коронавірус

Етап Діамантової ліги, який мав відбутися в Лондоні 4-5 липня, скасований за рішенням Федерації легкої атлетики Великої Британії через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій (ІААФ).

Раніше були скасовані етапи в Рабаті і Цюриху.

Також перенесені етапи в Досі з 17 квітня на 9 жовтня, в Китаї з 9 і 16 травня на 19 вересня і 17 жовтня відповідно, в Стокгольмі з 24 травня на 23 серпня, в Неаполі і Римі з 28 травня на 17 вересня, в Юджині з 7 червня на 4 жовтня й у Парижі з 13 червня на 6 вересня.

Нагадаємо, Ляхова не може повернутися зі зборів в Кенії.